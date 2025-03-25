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Кличко зворушливо привітав брата з днем народженням

Олександр Булава — 25 березня 2025, 16:57
Кличко зворушливо привітав брата з днем народженням

Ексчемпіон світу Віталій Кличко привітав Володимира Кличка з днем народженням та назвав його найтурботливішим братом.

Про це боксер розповів в Instagram.

Колишньому українському боксерові, ексчемпіону світу в суперважкій вазі Володимиру Кличку сьогодні виповнилося 49 років.

"Хоч я і старший брат, я багато чому в тебе вчуся.

З іншого боку, оскільки в дитинстві та юності батьки говорили, що я за тебе відповідаю, поки вони на роботі, відчуваю цю відповідальність досі.
Ти дуже цілеспрямований та прагнеш успіху в усьому, за що берешся. І перемагаєш! Ти найтурботливіший батько і найкращий дядько.

Більш близького друга за тебе в мене немає. Ти знаєш… А ця війна зробила нас іще згуртованішими і навчила цінувати надійне плече ще більше. Дякую за твою підтримку і допомогу! Разом ми сильніші!

Завжди в цей день дякую нашій мамі за такий крутий подарунок. З Днем народження, брате!", – розповів Кличко.

Напередодні Чемпіон згадав кілька маловідомих, але від цього не менш захопливих фактів із життя нашої легенди світового боксу.

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