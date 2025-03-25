Історія дня. Як ексдружина Трампа сплатила за зустріч із Кличком

У житті олімпійського чемпіона Атланти-1996 та ексдомінантного чемпіона світу з професійного боксу Володимира Кличка був цікавий епізод – зустріч з ним як лот була виставлена в благодійному аукціоні фонду Елізабет Тейлор із боротьби зі СНІДом (Elizabeth Taylor AIDS Foundation). Його придбала колишня дружина чинного президента США.

Аукціон відбувся у 2003 році в Монте-Карло, свої лоти для нього надали як зірки Голлівуду, так і спортивні знаменитості. Зокрема, можна було придбати право зіграти в теніс з легендарним американцем Пітом Сампрасом.

У назві лота з українцем трохи додали гумору – він буквально називався "Вийти в ринг проти Володимира Кличка". Зазвичай за таку дію платили суперникам Кличка-молодшого, причому дуже непогано, а тут потрібно було ще заплатити за цю можливість. Стартова ціна складала 100 доларів. Під час торгів вона була збільшена в 300 разів.

"Лот придбала колишня дружина мільярдера Дональда Трампа за 30 000 доларів" – розповідав Володимир Кличко журналістам у 2003 році невдовзі після проведення аукціону.

Судячи з усього, мова йшла про другу дружину чинного президента США, акторку, телеведучу та продюсерку Марлу Енн Мейплз, яка почала зустрічатися з Трампом у 1989 році, а була одружена з 1993 по 1999 роки (фактичне розлучення відбулося в 1997 році).

Марла Мейплз і Дональд Трамп, 1990 рік Getty Images

У Марли з Дональдом в 1993 році народилася донька Тіффані Аріана Трамп. Першою дружиною Дональда була Івана Трамп, яка народилася в Чехословаччині. Їхній брак тривав з 1977 по 1992 роки. У 2005 році чинний президент США одружився з Меланією Трамп, яка народилася у Словенії.

Подарунок доньці від президента київського Динамо

Набагато більше грошей зібрали лоти на аукціонах, де Володимир Кличко виступав уже як співзасновник Klitschko Foundation.

Перший гала-вечір фонду було проведено восени 2010 року в Києві. На заході співали Гайтана та Олександр Пономарьов, дві інструментальні композиції виконав легендарний Scorpions, який спеціально прилетів до столиці України. Також "скорпи" надали ексклюзивний лот для аукціону – електрогітару з автографами колективу, яка була продана за 230 тисяч євро.

Лідер гурту Scorpions Клаус Майне з аукціонною гітарою klitschko.com

Серед зіркових гостей гала-вечора також був німецький тенісист Борис Беккер. Він привіз з собою ракетку, яку виставив на лот паралельно з можливістю зіграти з ним матч. Ракетку придбали за 50 тисяч євро.

Найбільше ж сплатив президент київського Динамо Ігор Суркіс. Він подарував доньці Марині можливість вийти в ринг з чемпіонським поясом американського журналу The Ring на бій Володимира Кличка проти Девіда Хея на 57-тисячному футбольному стадіоні в Гамбургу. За це задоволення Суркіс сплатив 350 тисяч євро.

Чемпіонський пояс Володимира Кличка в руках Марини Суркіс Getty Images

Всього на аукціоні було зібрано 880 тисяч євро, завдяки яким реалізовувалися наступні проєкти фонду.

Мільйон за олімпійську медаль

Другий гала-вечір Klitschko Foundation відбувся в березні 2012 року в столиці України і його головним лотом стала золота олімпійська медаль Володимира Кличка, яку продали за 1 мільйон доларів. Переможець лоту не захотів, щоб його ім’я стало відомим в публічній площині, але одного разу він на добу передавав золоту олімпійську медаль в музей Кличків для того, щоб її побачили школярі. Це трапилося в День знань – 1 вересня.

3 мільйони доларів за вечір

Найбільше ж коштів було зібрано на третьому гала-вечорі Klitschko Foundation. Захід відбувся на 40-річчя Володимира Кличка, 25 березня 2016 року в Києві.

Квиток тоді коштував у еквіваленті 1000 доларів, а лоти для аукціону надали зірки спорту та Голлівуду. Підвищений попит на аукціоні мала куртка Арнольда Шварценеггера, у якій він знімався у фільмі "Термінатор 3: повстання машин", картина Сільвестра Сталлоне, яку він подарував Володимиру Кличку, тенісна ракетка та кросівки від Роджера Федерера та персональна аудієнція від князя Монако Альбера ІІ.

Володимир (зліва) та Віталій Клички klitschko.com

З продажу лотів було зібрано 3 мільйони доларів, які були направлені на проєкт фонду та ендавмент.

Володимир та Віталій Кличко дійшли спільної думки, що діяльність Klitschko Foundation не повинна закінчитися після того, як фундатори підуть з життя. Брати хочуть, щоб благодійна організація існувала поза часом, як фонд Конрада Аденауера, Фундація Нобеля або Elizabeth Taylor AIDS Foundation, з якого ми почали нашу розповідь. Одна з найбільших зірок Голлівуду усіх часів Елізабет Тейлор пішла в засвіти 23 березня 2011 року, але її фонд боротьби зі СНІДом працює і нині.