Живу далі: Узелков повідомив, що отримав інвалідність другої групи

Колишній чемпіон WBA Inter-Continental, IBO International і WBO Inter-Continental у напівважкій вазі В'ячеслав Узелков (30-4, 19 КО) отримав інвалідність другої групи.

Про це він повідомив у Stories у власному Instagram-акаунті.

На фото видно його пенсійне посвідчення, яке було вручено декілька тижнів тому.

" Ну що, з МСМК (Майстру спорту міжнародного класу - прим. ред.) перетворився на інваліда другої групи. "Дякую" тим людям, які причетні. Але живу далі й руки не склав. Господь надав мені шанс", – написав 45-річний Узелков.

У 2012 році боксер пережив інсульт. У лютому цього року він був госпіталізований до лікарні. У квітні Узелков переніс операцію на серці.

Свій останній бій на професіональному рівні В'ячеслав провів у квітні 2024 року. Тоді він програв Гаерду Аетовичу.