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Підписав рукавиці та зробив фото: Усик випадково зустрів фаната на дорозі

Богдан Войченко — 19 березня 2025, 09:41
Скріншот
Підписав рукавиці та зробив фото: Усик випадково зустрів фаната на дорозі

Іноді доля дарує неймовірні моменти, які запам’ятовуються на все життя. Саме така історія сталася з українським фанатом боксу, який абсолютно випадково побачив авто Олександра Усика на дорозі.

Не розгубившись, хлопець вирішив спробувати свою удачу і помахав чемпіону, щоб той зупинився. І боксер не розчарував!

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Український чемпіон світу зупинив авто, підписав боксерські рукавиці та навіть вийшов з машини, щоб зробити спільне фото.

Напередодні стало відомо про вимогу WBO провести чемпіонський бій між Олександром Усиком та Джозефом Паркером.

Раніше український спортсмен розповів, чи планує розпочинати політичну кар'єру.

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