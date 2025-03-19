Підписав рукавиці та зробив фото: Усик випадково зустрів фаната на дорозі
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Іноді доля дарує неймовірні моменти, які запам’ятовуються на все життя. Саме така історія сталася з українським фанатом боксу, який абсолютно випадково побачив авто Олександра Усика на дорозі.
Не розгубившись, хлопець вирішив спробувати свою удачу і помахав чемпіону, щоб той зупинився. І боксер не розчарував!
Український чемпіон світу зупинив авто, підписав боксерські рукавиці та навіть вийшов з машини, щоб зробити спільне фото.
Напередодні стало відомо про вимогу WBO провести чемпіонський бій між Олександром Усиком та Джозефом Паркером.
Раніше український спортсмен розповів, чи планує розпочинати політичну кар'єру.