Підписав рукавиці та зробив фото: Усик випадково зустрів фаната на дорозі

Іноді доля дарує неймовірні моменти, які запам’ятовуються на все життя. Саме така історія сталася з українським фанатом боксу, який абсолютно випадково побачив авто Олександра Усика на дорозі.

Не розгубившись, хлопець вирішив спробувати свою удачу і помахав чемпіону, щоб той зупинився. І боксер не розчарував!

Український чемпіон світу зупинив авто, підписав боксерські рукавиці та навіть вийшов з машини, щоб зробити спільне фото.

Напередодні стало відомо про вимогу WBO провести чемпіонський бій між Олександром Усиком та Джозефом Паркером.

Раніше український спортсмен розповів, чи планує розпочинати політичну кар'єру.