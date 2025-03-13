Усик: Мене постійно кличуть, але я не хочу в політику. Однак посада Міністра спорту – це трохи інше

Український чемпіон світу з боксу в надважкій вазі Олександр Усик поговорив про те, яким він бачить своє майбутнє життя поза рингом.

Про це 38-річний боксер розповів в інтерв'ю Славі Дьоміну.

Ще минулого літа Олександр заявив, що він не планує пробувати свої сили у політиці, бо він не зможе "домовитися зі своєю совістю". Через півроку настрій спортсмена ніяк не змінився.

"Мені пропонують постійно. Я не готовий до політичного майбутнього, і я не бачу себе українським політиком. У мене карʼєра. Мінімум до 40 я збираюся бути у великому спорті. Дай Боже здоровʼя. Я не хочу бути там (у політиці). В мене є багато проєктів, якими я зараз займаюся. Розвиток спорту, не тільки боксу, а масштабного розвитку спорту. Ми спілкуємося з партнерами з усього світу. На даний момент ми вже робимо різні проєкти допомоги для світових федерацій боксу. Азійський, європейських, африканських, в нас багато запитів, щоб зробити сайт федерацій, наприклад", – сказав Усик.

Але при цьому Олександр не виключив варіант, за якого він може стати Міністром молоді та спорту України. Боксер зауважив, що бути в політиці та бути Міністром – це не одне й те саме.

"Міністр спорту? Це ж не політика, а трошки інше. Якби мені завтра запропонували стати міністром спорту, то я б не погодився. Я ще не готовий отут (показує на голову) бути міністром спорту. Якщо я ніколи в житті не буду міністром спорту – мене це не засмутить".

Непереможний чемпіон висловив свою думку, чому люди хочуть стати частиною політики.

"Чому люди хочуть в політику? Бо вони хочуть влади, тому що їм давали копняків у дитинстві. А друге… А другого і немає. Люди хочуть влади, хочуть грошей. Вони прагнуть захистити своє майно. Я цього не прагну. Більшість статків, які я заробив – я заробив не в своїй країні. Я привожу сюди гроші, які я заробив за кордоном. Я плачу податки і від того, що я купляю – я плачу податки. І від того, що я вкладаю в бізнес і все таке. Я не хочу в політику, бо я не хочу на країні заробляти".

Нагадаємо, що сьогодні стало відомо про вимогу WBO провести чемпіонський бій між Олександром Усиком та Джозефом Паркером.

Тимчасовий чемпіон WBO назвав це "планом Бога", у той час як його промоутер підтвердив бажання новозеландця зустрітися з українцем.