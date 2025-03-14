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Фізика, наче у Бога: Усик поділився подробицями інтимного життя з дружиною

Богдан Войченко — 14 березня 2025, 00:46
Скріншот
Фізика, наче у Бога: Усик поділився подробицями інтимного життя з дружиною

Чемпіон світу з боксу у надважкій вазі Олександр Усик та його дружина Катерина дали спільне інтервʼю Ютуб-каналу "Слава+".

Зіркова пара розповіла про своє кохання, старт стосунків, релігію, гроші, друзів і багато чого іншого, але хітом стала тема інтиму.

Ведучий зачепив Олександра пікантним питанням про "півтори хвилини", на що боксер доволі зухвало відповів.

"Ти бачив мої бої? Я 37 хвилин на таких обертах!"

Усик попросив дружину відповісти на питання: "Я працездатний?" Катерина без вагань підтвердила це.

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Боксер не зупинився на цьому і почав жартувати.

"Мала мені інколи каже: "О, так, фізика в тебе, наче у Бога".
@ua_media Ти мої бої бачив ? #усик #олександрусик ♬ Another Love: Piano with Rain - Andy Morris

Нагадаємо, Олександр та Катерина познайомилися ще у шкільні роки в Сімферополі. Вони разом уже 20 років, а офіційно одружилися у 2009 році.

Пара виховує чотирьох дітей двох синів і двох доньок. Старший син, Кирило, народився у 2010 році, донька Єлизавета у 2012 році, Михайло, з'явився на світ у 2015 році, а в 2024 році народилася Марія.

Раніше повідомлялося, що Усик з дружиною відновили відділення лікарні.

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