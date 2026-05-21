Протистояння двох різних стилів: Вихрист – про бій Усика з Верховеном
Український боксер суперважкої ваги Віктор Вихрист поділився прогнозом на бій Олександра Усика проти Ріко Верховена.
Його слова передає LuckyPunch.
"Мені цей бій цікавий тим, що це протистояння двох різних стилів і класів. Найкращий боксер проти найкращого кікбоксера, на мою думку, Олександр буде краще в класі і витривалості.
Верховен може створити деякий дискомфорт на початку поєдинку через свою нестандартність і непередбачуваність, але моя думка, що Олександр затягне Ріко в пізні раунди і декласує його", – зазначив Вихрист.
Бій Усик – Верховен відбудеться 23 травня у Гізі (Єгипет). WBC санкціонувала цю битву. Переможець двобою отримає унікальний пояс від WBC.
Напередодні Усик розповів, що до кінця його професійної кар'єри залишилося провести лише три поєдинки.
Раніше повідомлялося, що Гриців підійнявся із 6-го на 4-те місце у рейтингу найкращих боксерів WBC бріджервейту. Олександр покращив свою позицію завдяки легкій перемозі у першому раунді над нігерійцем Дуродолою.