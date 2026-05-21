Протистояння двох різних стилів: Вихрист – про бій Усика з Верховеном

Український боксер суперважкої ваги Віктор Вихрист поділився прогнозом на бій Олександра Усика проти Ріко Верховена.

Його слова передає LuckyPunch.

"Мені цей бій цікавий тим, що це протистояння двох різних стилів і класів. Найкращий боксер проти найкращого кікбоксера, на мою думку, Олександр буде краще в класі і витривалості.

Верховен може створити деякий дискомфорт на початку поєдинку через свою нестандартність і непередбачуваність, але моя думка, що Олександр затягне Ріко в пізні раунди і декласує його", – зазначив Вихрист.