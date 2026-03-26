Вихрист: Мої промоутери докладають зусиль, щоб наступний бій був за титул
Чемпіон WBO European у надважкій вазі Віктор Вихрист (18-1, 11 КО) оцінив свою перемогу над досвідченим поляком Маріушом Вахом (39-13, 20 КО).
Його слова передає Sport.ua.
Бій завершився одноголосною перемогою українця.
"Оскільки суперник помітно переважав у вазі, то налаштовувався домінувати за рахунок рухливості й точних ударів по корпусу з середньої дистанції. Мені багато вдавалося, хоча слід віддати належне й Ваху, який доволі вміло захищався.
Вважаю, що повністю контролював хід поєдинку. Лише на середині дистанції дещо знизив активність й поляк намагався дошкуляти дальніми "пострілами". Та чемпіонські раунди знову були за мною й звитяга за очками сумнівів не викликала. Єдине чим не задоволений, що в кількох швидкісних атаках не допрацював до кінця й тому не завершив бій достроково", – зазначив боксер.
Надалі український боксер сподіється отримати бій за титул.
"Що далі? Сподіваюся, що в найближчі місяці знову вийду в ринг. Мої промоутери докладають зусиль, аби це був бій за версією WBO, але в більш престижній категорії – International", – сказав Вихрист.
Нагадаємо, у своєму попередньому поєдинку Вихрист здобув перемогу над Тодорче Цветковим (14-4, 11 КО), нокаутуваши суперника на 29-й секунді першого раунду.