Вихрист: Мої промоутери докладають зусиль, щоб наступний бій був за титул

Чемпіон WBO European у надважкій вазі Віктор Вихрист (18-1, 11 КО) оцінив свою перемогу над досвідченим поляком Маріушом Вахом (39-13, 20 КО).

Його слова передає Sport.ua.

Бій завершився одноголосною перемогою українця.

"Оскільки суперник помітно переважав у вазі, то налаштовувався домінувати за рахунок рухливості й точних ударів по корпусу з середньої дистанції. Мені багато вдавалося, хоча слід віддати належне й Ваху, який доволі вміло захищався.

Вважаю, що повністю контролював хід поєдинку. Лише на середині дистанції дещо знизив активність й поляк намагався дошкуляти дальніми "пострілами". Та чемпіонські раунди знову були за мною й звитяга за очками сумнівів не викликала. Єдине чим не задоволений, що в кількох швидкісних атаках не допрацював до кінця й тому не завершив бій достроково", – зазначив боксер.