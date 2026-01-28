Вихрист у березні проведе бій проти досвідченого поляка, якого свого часу перемагав Кличко

Чемпіон WBO European у надважкій вазі Віктор Вихрист (17-1, 11 КО) свій наступний бій проведе 26 березня в Будапешті, Угорщина.

Про це повідомляє Boxrec.

Суперником українця буде відомий досвідчений польський боксер Маріуш Вах (39-12, 20 КО). На кону стоятиме пояс нашого боксера.

Нагадаємо, у своєму попередньому поєдинку Вихрист здобув перемогу над македонцем Тодорче Цвєтковим (14-4, 11 КО), нокаутуваши суперника на 29-й секунді першого раунду.

Водночас 46-річний Вах востаннє виходив на ринг у вересні, коли переміг співвітчизника Пьотра Цвіка.

Нагадаємо, у 2012 році Маріуш одноголосним рішенням суддів поступився українцю Володимиру Кличку, зазнавши своєї першої поразки в кар'єрі.

Як відомо, до бою з Цвєтковим Вихрист мав боксувати в андеркарді бою тимчасового чемпіона WBC у надважкій вазі Агіта Кабаєла з Даміаном Книбою. Однак в останній момент його поєдинок зірвався.