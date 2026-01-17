Українська правда
Вихрист за 29 секунд нокаутував Цвєткова та завоював титул WBO European

Олексій Мурзак — 17 січня 2026, 22:55
Український надважковаговик Віктор Вихрист (17-1, 11 КО) здобув перемогу над македонцем Тодорче Цвєтковим (14-4, 11 КО), завоювавши титул WBO European.

Бій, що відбувся у німецькому Фленсбурзі, завершився нокаутом від українця на 29-й секунді першого раунду.

Нагадаємо, Вихрист мав боксувати в андеркарді бою тимчасового чемпіона WBC у надважкій вазі Агіта Кабаєла з Даміаном Книбою. Однак в останній момент його поєдинок зірвався.

Свій попередній бій Віктор провів у жовтні 2025 року, коли у першому раунді нокаутував боснійця Бояна Честіча.

