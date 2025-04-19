Я планую поговорити з його агентом, – Арум висловився про майбутнє Ломаченка

Відомий промоутер та голова Top Rank Боб Арум висловився про майбутнє Василя Ломаченка, який володіє чемпіонськими поясами IBF та IBO, але не виходить в публічний простір.

Слова функціонера наводить The Ring.

"Я нічого від нього не чув. Він повинен був дати мені відповідь у березні, а зараз вже квітень. Я хочу натиснути на Клімаса (агент Ломаченка, – прим.) і тоді побачимо, що станеться. Я планую поговорити з ним наступного тижня. Не знаю, чи захоче він виходити в ринг після тривалої перерви із таким бійцем, як Кейшон", – резюмував Арум.

Нагадаємо, Ломаченко у своєму останньому поєдинку технічним нокаутом здолав колишнього абсолютного чемпіона світу з Австралії Джорджа Камбососа. Раніше повідомлялось, що IBF надала Василю відстрочку від захисту свого титулу.

Раніше Арум заявляв, що повернення українця залежить від результату медичних тестів.