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Я планую поговорити з його агентом, – Арум висловився про майбутнє Ломаченка

Володимир Максименко — 19 квітня 2025, 13:28
Я планую поговорити з його агентом, – Арум висловився про майбутнє Ломаченка
Василь Ломаченко
Getty Images

Відомий промоутер та голова Top Rank Боб Арум висловився про майбутнє Василя Ломаченка, який володіє чемпіонськими поясами IBF та IBO, але не виходить в публічний простір.

Слова функціонера наводить The Ring.

"Я нічого від нього не чув. Він повинен був дати мені відповідь у березні, а зараз вже квітень. Я хочу натиснути на Клімаса (агент Ломаченка, – прим.) і тоді побачимо, що станеться. Я планую поговорити з ним наступного тижня.

Не знаю, чи захоче він виходити в ринг після тривалої перерви із таким бійцем, як Кейшон", – резюмував Арум.

Нагадаємо, Ломаченко у своєму останньому поєдинку технічним нокаутом здолав колишнього абсолютного чемпіона світу з Австралії Джорджа Камбососа. Раніше повідомлялось, що IBF надала Василю відстрочку від захисту свого титулу.

Раніше Арум заявляв, що повернення українця залежить від результату медичних тестів.

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