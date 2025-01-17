Британський тренер: Я сподіваюся, що Ф'юрі більше не буде битися

Британський тренер Біллі Нельсон хотів би, щоб Тайсона Ф'юрі (34-2-1, 24 КО) остаточно пішов зі спорту та більше часу приділив сім'ї.

Про це він сказав для The Stomping Ground.

"Ця людина побудувала чудову кар'єру, вона заробила багато грошей. Подивимося, чи не буде він битися знову. І я сподіваюся, що не буде. Особисто я сподіваюся, що Ф'юрі не повернеться на ринг, і він може здорово провести час із сім'єю, ставитися до неї так, як він ставиться. Тайсон – неймовірний батько. Я дуже добре його знаю. Я сподіваюся, що він завершить кар'єру і весь залишок життя буде насолоджуватися своєю пенсією", – сказав Нельсон.

Зазначимо, що у квітні 2022 року Ф'юрі вже оголошував про завершення кар'єри після бою з Ділліаном Вайтом, проте згодом британець повернувся до професійного боксу.

Нагадаємо, що минулого року він провів два поєдинки. В обох випадках його суперником був українець Олександр Усик. Перший бій відбувся 18 травня. Ф'юрі зазнав поразки роздільним рішенням суддів та втратив пояс чемпіона WBC.

Реванш відбувся 21 грудня. Українець ще більш переконливо здобув перемогу – всі судді нарахували 116:112 на користь Усика.