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Відомий промоутер оцінив шанси Ітауми нокаутувати Усика

Володимир Максименко — 29 травня 2025, 14:18
Відомий промоутер оцінив шанси Ітауми нокаутувати Усика
Олександр Усик
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Відомий британський промоутер Френк Воррен висловився про шанси Мозеса Ітауми (11-0, 9 КО) у можливому поєдинку з Олександром Усиком (23-0, 14 КО).

Думку функціонера наводить Boxing 24/7.

"Ітаума завдав би шкоди будь-якому боксеру світу, якби вдарив його. Усик? Він міг би його нокаутувати.

Я справді вірю в те, що кажу. Але Мозесу потрібно більше часу на розвиток. Він робить все правильно та рухається у вірному напрямку", – розповів Воррен.

Зазначимо, що напередодні британець видовищним нокаутом переміг Майка Балогуна.

Раніше Мозес говорив, що хоче стати чемпіоном світу. Він також назвав фаворита двобою Усик – Дюбуа.

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