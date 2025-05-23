Він зробить свою роботу: Ітаума – про фаворита реваншу між Усиком та Дюбуа

Британський надважковаговик Мозес Ітаума (11-0, 9 КО) вважає Олександра Усика (23-0, 14 КО) фаворитом реваншу з Даніелем Дюбуа (22-2, 21 КО).

Про це боксер розповів у коментарі Queensberry Promotions.

"Щодо реваншу між Даніелем Дюбуа та Олександром Усиком – я думаю, Усик знову зробить ту саму роботу, що й у першому бою. Якщо бути чесним, його боксерський інтелект набагато вищий. Усик занадто розумний у рингу.

Дюбуа — справжній боєць, у нього потужна сила, але, схоже, цього буде недостатньо. Можливо, це буде передача екорони, але я сумніваюся. Хоча я щиро хочу, щоб Деніел виграв – він британець, плюс він нігерієць. Як тобі така Даніелею?", – розповів Ітаума.