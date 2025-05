Ітаума: Моя мета – стати чемпіоном світу

20-річний британський надважковаговик Мозес Ітаума (11-0, 9 КО) заявив, що хоче здобути титул чемпіона світу.

Про це боксер розповів у коментарі One On One | Boxing.

"Моя чесна ціль у боксі — виграти титул чемпіона світу, потім об’єднати пояси, а далі — допомагати молодим, які тільки починають. Я пам’ятаю, як Дін Форбс (британський мільярдер – примю) казав: є певний рівень багатства, коли вже немає різниці — маєш ти 100 мільйонів чи 101 мільйон, спосіб життя той самий. Але той додатковий мільйон, який вже не змінює твоє життя, ти можеш використати, щоб допомогти іншим. Оце я й хочу зробити — спочатку влаштувати себе, а потім допомогти іншим зробити те саме", – розповів Ітаума.

Нагадаємо, наприкінці грудня Мозес захистив свій титул WBO Intercontinental та здобув вакантний титул WBA International у бою проти Демсі Маккіна.

Свій наступний бій він проведе 24 травня в Глазго проти 41-річного американця Майка Балогана (21-1, 16 КО).