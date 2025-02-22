Я дуже пригнічений, – промоутер Дюбуа прокоментував зрив бою з Паркером

Промоутер Даніеля Дюбуа Френк Воррен прокоментував зрив бою свого клієнта проти Джозефа Паркера через хворобу британця.

Слова функціонера наводить Sky Sports.

"Я дуже розчарований та пригнічений. Ми посадили Даніеля на літак та відправили додому, він теж дуже засмутився.



Люди взагалі не розуміють бокс. Ми платимо за збори, платимо спаринг-партнерам. Це все дуже дорого.



Минулого року у нього був тонзиліт, але чим він хворіє зараз я не знаю. Головне зараз те, що Даніель не може боксувати. Це не наше рішення, його ухвалила Британська боксерська рада контролю", – розповів Воррен.