Таке трапляється, – Паркер відреагував на зрив бою з Дюбуа

Тимчасовий чемпіон світу за версією WBO Джозеф Паркер (35-3, 23 KO) прокоментував зрив бою із Даніелем Дюбуа через захворювання британця.

Боксер поспілкувався із Boxing News.

"Таке трапляється, це життя. У нас є не лише бокс. Потрібно адаптуватись та пристосовуватись, щоб рухатись вперед. Сподіваюсь, Даніель незабаром одужає", – розповів Джозеф Паркер.

Зазначимо, що свій бій 22 лютого в Ер-Ріяді 33-річний новозеландець все ж проведе, але суперником стане Мартін Баколе.

Нагадаємо, Мартін у серпні нокаутував раніше непереможного американця Джареда Андерсона, в той час, як Паркер у березні 2024 роздільним рішенням суддів переміг Чжилея.

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