Бій непереможеного українського боксера перенесено

Бій непереможеного українського боксера надважкої ваги Андрія Новицького (16-0, 12 КО) перенесений на 4 грудня 2026 року.

Про це повідомив сам боєць в Інстаграмі.

Попередньо поєдинок був запланований на 7 листопада. Суперник залишився незмінний – американець Норман Нілі, у якого за спиною 17 перемог (12 – нокаутом) та одна поразка. Зустріч відбудеться у "Watsco Center" у Маямі. Це буде 10-раундова дуель.

Бій Новицького перенесений Скриншот

Зазначимо, що Новицький входить до першої десятки рейтингу WBC. Свій останній бій українець провів у квітні в США, де в четвертому раунді нокаутував американця Александера Флореса.

А от найближчий суперник непереможеного боксера з України у квітні 2026-го здолав Габріеля Гарсію Переса.

Раніше повідомлялося, що бій Новицького проти Нілі міг відбутися 20 листопада у Лас-Вегасі, де головною подією шоу має стати поєдинок Василя Ломаченка.