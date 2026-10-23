Українець Новицький поб'ється на вечорі боксу за участю підсанкційного росіянина

Непереможений український боксер надважкої ваги Андрій Новицький (16-0, 12 КО) проведе наступний бій проти американця Нормана Нілі (17-1, 12 КО).

Про це повідомляє Indistry Media.

Протистояння відбудеться в андеркарді вечора боксу 7 листопада у Watsco Center в Маямі. Це буде 10-раундова дуель.

Цікаво, що у головному бою боксерського шоу на ринг вийдуть Денні Гарсія із США, який протистоятиме росіянину Руслану Проводнікову. Ворожий боксер востаннє бився ще влітку 2016-го, а на початку повномасштабної війни був готовий доєднатися до російської армії та воювати проти України.

У квітні 2025-го Україна запровадила санкції проти Проводнікова.

Зазначимо, що Новицький входить до першої десятки рейтингу WBC. Свій останній бій українець провів у квітні в США, де в четвертому раунді нокаутував американця Александера Флореса.

А от найближчий суперник непереможеного боксера з України у квітні 2026-го здолав Габріеля Гарсію Переса.

Раніше повідомлялося, що бій Новицького проти Нілі міг відбутися 20 листопада у Лас-Вегасі, де головною подією шоу має стати поєдинок Василя Ломаченка.