Непереможений український надважковаговик був претендентом на бій з Кабаєлом

Команда чемпіона WBC у надважкій вазі Агіта Кабаєла (27-0, 19 КО) розглядала непереможеного українця Андрія Новицького (16-0, 12 КО) як потенційного суперника.

Про це повідомляє Fightnews.

Окрім українця, претендентами на поєдинок були ще четверо боксерів: француз Тоні Йока (15-3), італієць Гвідо Віанелло (14-3-2), хорват Петар Мілаш (21-1) та данець Кем Люнгквіст (20-1).

У підсумку німець після "напружених переговорів" досяг угоди про бій із 42-річним албанцем Нельсоном Хісою (25-0, 23 КО). Їхній поєдинок відбудеться 28 листопада в німецькому Дюссельдорфі.

Зазначимо, нещодавно Новицький увійшов до першої десятки рейтингу WBC. Свій останній бій українець провів у квітні в США, де в четвертому раунді нокаутував американця Александера Флореса.