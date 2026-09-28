Відомий коментатор розповів, коли Ломаченко повернеться на ринг
Журналіст Браян Кастер повідомив, що повернення Василя Ломаченка на ринг відбудеться у листопаді у вазі до 130 фунтів (до 58,9 кг).
Про це він написав у своєму профілі в соцмережі Х.
Відомий коментатор, який працював на вечорі боксу від Salita Promotions у Сан-Хуані, зустрівся з українським боксером. Кастер зробив спільне фото з колишнім чемпіоном світу.
Нагадаємо, що у своєму останньому поєдинку навесні 2024-го Ломаченко переміг австралійця Джорджа Камбососа. Після цього вимушено закінчив кар'єру через проблеми зі спиною. Однак згодом стало відомо про ймовірне повернення Василя.
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