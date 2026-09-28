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Відомий коментатор розповів, коли Ломаченко повернеться на ринг

Софія Кулай — 28 вересня 2026, 13:09
Відомий коментатор розповів, коли Ломаченко повернеться на ринг
Василь Ломаченко
facebook.com/VasylLomachenko

Журналіст Браян Кастер повідомив, що повернення Василя Ломаченка на ринг відбудеться у листопаді у вазі до 130 фунтів (до 58,9 кг).

Про це він написав у своєму профілі в соцмережі Х.

Відомий коментатор, який працював на вечорі боксу від Salita Promotions у Сан-Хуані, зустрівся з українським боксером. Кастер зробив спільне фото з колишнім чемпіоном світу.

Нагадаємо, що у своєму останньому поєдинку навесні 2024-го Ломаченко переміг австралійця Джорджа Камбососа. Після цього вимушено закінчив кар'єру через проблеми зі спиною. Однак згодом стало відомо про ймовірне повернення Василя.

Катмен Раc Анбер розповів про проблеми з рукою у колишнього чемпіона світу з України.

12 серпня автор і ведучий ютуб-каналу "Тайк Майсон" Макс Діденко розповів, що наступним суперником 38-річного українського боксера буде Чарлі Суарес.

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