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Визначилася дата наступного бою Чухаджяна

Софія Кулай — 22 жовтня 2026, 22:43
Визначилася дата наступного бою Чухаджяна
Карен Чухаджян
instagram.com/karen_chukhadzhian

Український боксер напівсередньої ваги Карен Чухаджян (26-4, 14 КО) повернеться на ринг 27 листопада 2026 року.

Про це повідомляє RINGSIDE ZONE.

Його бій відбудеться у межах вечора боксу Symphony of the Ring в німецькому Русті.

Наразі не розголошується, хто буде суперником Чухаджяна.

У своєму останньому поєдинку Карен зазнав поразки в елімінаторі IBF від ірландця Педді Донована (115:111, 113:113, 114:112). Під час поєдинку українець двічі побував у нокдауні.

Після протистояння Чухаджян розповів, що це фіаско відкинуло його назад, але не збило зі шляху до мрії. Після цього Карен втратив свою 11-ту позицію в оновленому рейтингу Світової боксерської ради (WBC)

Раніше повідомлялося, що Денис Берінчик проведе свій наступний бій проти Бовара Ханакова. Цей двобій стане головною подією другого турніру ММА-промоушену Arena та відбудеться 22 листопада у київському Палаці спорту.

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Карен Чухаджян

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