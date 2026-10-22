Визначилася дата наступного бою Чухаджяна
Український боксер напівсередньої ваги Карен Чухаджян (26-4, 14 КО) повернеться на ринг 27 листопада 2026 року.
Про це повідомляє RINGSIDE ZONE.
Його бій відбудеться у межах вечора боксу Symphony of the Ring в німецькому Русті.
Наразі не розголошується, хто буде суперником Чухаджяна.
У своєму останньому поєдинку Карен зазнав поразки в елімінаторі IBF від ірландця Педді Донована (115:111, 113:113, 114:112). Під час поєдинку українець двічі побував у нокдауні.
Після протистояння Чухаджян розповів, що це фіаско відкинуло його назад, але не збило зі шляху до мрії. Після цього Карен втратив свою 11-ту позицію в оновленому рейтингу Світової боксерської ради (WBC)
Раніше повідомлялося, що Денис Берінчик проведе свій наступний бій проти Бовара Ханакова. Цей двобій стане головною подією другого турніру ММА-промоушену Arena та відбудеться 22 листопада у київському Палаці спорту.