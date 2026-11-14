Чухаджян: Мій шлях до титулу чемпіона світу триває, я трішки оступився, але не здався

27 листопада в німецькому Русті український боксер напівсередньої ваги Карен Чухаджян (26-4, 14 КО) буде битись проти аргентинця Лукаса Рамона Арганьяраза (16-1, 11 КО) у межах вечора боксу Symphony of the Ring.

На кону стоятиме пояс WBA Intercontinental.

У своєму останньому поєдинку Карен зазнав поразки в елімінаторі IBF від ірландця Педді Донована (115:111, 113:113, 114:112). Тоді українець двічі побував у нокдауні.

У коментарі Чемпіону Чухаджян розповів, як готується до титульного бою, що змінив після поразки від Донована та як тепер збирається йти до титулу чемпіона світу.

Карен Чухаджян Instagram

– До твого бою залишається 2 тижні. Як і де проходить підготовка?

– Підготовка проходить у Києві, проходить нормально, якщо не враховувати обстріли й відключення світла, але зараз так живе уся країна. У цілому, усе порядок.

– Розкажи з ким спарингуєш, якщо можна називати імена?

– Планується багато турнірів з професійного боксу на грудень, тож багато хлопців готуються і є з ким постояти. З основних виділив би Зоравора Петросяна, Костянтина Грохолського і ще кілька хлопців що розбавляють раунди.

– Твій суперник аргентинець Лукас Рамон Арганьяраза, впевнена, що ви з Вʼячеславом Сенченком вже вивчили його стиль боксу. Що вирізняє його від інших боксерів?

– Міцний хлопець, має удар. Готуємось до хорошого поєдинку, просто не буде.

– На кону бою стоятиме титул WBA Intercontinental. Чи означає це, що ви тепер рухатиметесь за цією лінією?

– Так, спробуємо себе за цією версією, але і не відкидаємо інші.

– Ти повертаєшся після поразки. Наскільки важко було повернутись до тренувань? І як загалом переживав цей період?

– Я люблю тренуватися, тому саме повернення до тренувань проблемою не було.

Було важко морально, багато сил було витрачено і дуже прикро зупинятись за крок до чемпіонського поєдинку. У будь-якому разі, цю сторінку ми перегорнули та рухаємось далі.

– Зазвичай після поразки боксери змінюють команду, або ж підхід до тренувань. Чи змінювали ви щось у своїй підготовці?

– Змін у команді я не робив, цього разу вирішили готуватись у Києві. Є декілька змін у підготовці, але не кардинальних. Помилки свої ми знаємо, займаємось їх вирішенням.

– Твій шлях до мрії стати чемпіоном світу триває. Що ти хочеш сказати прямо зараз тим людям, які вболівають та підтримують тебе?

– Мій шлях до титулу чемпіона світу триває, я трішки оступився, але не здався, 27-го листопада я доведу це глядачам!