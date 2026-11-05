Названо пояс, за який буде битись Чухаджян у своєму наступному бою

Наступний поєдинок українського боксера напівсередньої ваги Карена Чухаджяна (26-4, 14 КО) матиме титульний статус.

Про це повідомляє Ringside Zone.

Він буде битись проти аргентинця Лукаса Рамона Арганьяраза (16-1, 11 КО) у межах вечора боксу Symphony of the Ring. На кону стоятиме пояс WBA Intercontinental.

Зазначимо, що про сам бій було оголошено раніше. Він відбудеться 27 листопада в німецькому Русті.

У своєму останньому поєдинку Карен зазнав поразки в елімінаторі IBF від ірландця Педді Донована (115:111, 113:113, 114:112). Тоді українець двічі побував у нокдауні.

Після протистояння Чухаджян розповів, що це фіаско відкинуло його назад, але не збило зі шляху до мрії. Після цього українець втратив свою 11-ту позицію в оновленому рейтингу WBC.

Раніше повідомлялося, що Денис Берінчик проведе свій наступний бій проти Бовара Ханакова. Цей двобій стане головною подією другого турніру ММА-промоушену Arena та відбудеться 22 листопада у київському Палаці спорту.