Три нокдауни від ударів по корпусу: огляд бою Стівенсон – Педлі

Одним із поєдинків великого вечора боксу в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) чемпіон світу в легкій вазі за версією WBC Шакур Стівенсон (23-0, 11 КО) зійшовся з британцем Джошом Педлі (15-1, 4 КО).

Американець здобув перемогу нокаутом у дев'ятому раунді.

Огляд бою:

Після спокійного першого раунду перевага чемпіона лише зростала. Особливо показовим видався дев'ятий раунд.

У ньому Шакур зумів тричі "посадити" на коліно Педлі. Кожного разу це ставалося після хороших влучань у печінку чи живіт. Після третього нокдауну кут Джоша вирішив зупинити бій.

Нагадаємо, що спочатку Стівенсон мав зустрітися із співвітчизником Флойдом Скофілдом, але той відмовився від бою через хворобу.

Раніше американський боксер висловив сумнів у тому, що йому вдасться організувати бій з Василем Ломаченком.

В головному поєдинку вечора зійшлися Артур Бетербієв та Дмитро Бівол. Огляд їхнього бою можна переглянути ТУТ. На Чемпіоні є також новина зі статистикою ударів Бівол – Бетербієв.