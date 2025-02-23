Чудові комбінація та сильні кроси: огляд бою Бівол – Бетербієв
Перемогою Дмитра Бівола (24-1, 12 КО) над Артуром Біволом завершився вечір боксу в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія).
Бівол переміг рішенням більшості суддів.
Огляд бою:
Перші три раунди впевненіше виглядав претендент, але наступні дві трьохвилинки забрав Артур. Після рівного та спокійного шостого відбувся такий же сьомий.
Потім у 7-му та 8-му Бівол повністю володів ініціативою. У чемпіонських раундах Артур намагався завдавати сильних панчів, але майже всі влучали в блок. Дмитро відповідав серією комбінацій.
Статистику бою Бівол – Бетербієв можна переглянути ТУТ.
Нагадаємо, попередній їхній бій відбувся на "Kingdom Arena" у столиці Саудівської Аравії, Ер-Ріяд та завершився роздільним рішенням суддів на користь Бетербієва: 115:113, 116:112, 114:114.
Завдяки перемозі Бівол став абсолютним чемпіоном світу в напівважкій вазі (до 79,4 КГ).