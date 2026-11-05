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Цей бій можна організувати: Сміт – про поєдинок з Шакуром

Олександр Булава — 5 листопада 2026, 14:32
Цей бій можна організувати: Сміт – про поєдинок з Шакуром
Шакур Стівенсон – Вільям Сепеда
Getty images

Володар пояса WBC в першій напівсередній вазі Далтон Сміт (20-0, 14 КО) заявив про готовність провести бій проти чемпіона WBO Шакура Стівенсона (25-0, 11 КО).

Його слова передає Boxing News.

"Шакур – найкращий боксер у цьому дивізіоні. Він, очевидно, є чемпіоном світу в чотирьох вагових категоріях і неймовірним бійцем. Але зараз я перебуваю в такому становищі, коли можу закріпити власну спадщину та зробити наступний крок до того, щоб самому стати номером один.

Якщо я продовжуватиму перемагати й привертати увагу до боксу, думаю, цей бій можна буде організувати, і з нього може вийти щось справді масштабне", – сказав Сміт.

Напередодні Далтон переміг домініканця Альберто Пуельйо розділеним рішенням суддів у головному поєдинку вечора боксу в Шеффілді.

Раніше повідомлялося, що WBO задовільнила клопотання Реймонда Мурталли та наказала Шакуру Стівенсону провести захист титулу.

Сміт Шакур Стівенсон

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