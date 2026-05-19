Підхід був зовсім іншим: Верховен – про підготовку до бою з Усиком

Нідерландський кікбоксер Ріко Верховен поділився деталями підготовки до бою з чемпіоном WBC, WBA та IBF у надважкій вазі Олександром Усиком (24-0, 15 КО).

Його слова передає Bad Left Hook.

"Починаючи всю цю пригоду, нам наче довелося обрати зовсім інший підхід. Мені здається, у кікбоксингу ми знайшли свою "ідеальну формулу" – мовляв, якщо використовувати цей підхід, то все працює.

Ми знаємо, як підтримувати форму, ми знаємо, як тримати ніж заточеним – це допомагає залишатися найкращим, і саме це ми й зробили. Але це, знову ж таки, було щось інше. Весь цей підхід був іншим. Не знаю, чи це було "серйозніше", але щоб витиснути з мене все, потрібно було бути інтенсивнішим.

Як на мене, перевага кікбоксера, який переходить у бокс, полягає в тому, що бокс, за моїми відчуттями – це суто моя думка – є набагато більш контрольованим середовищем, особливо на початку… Це інший підхід, і, гадаю, це дає тобі більше ментальної стійкості у пізніших поєдинках", – сказав Верховен.