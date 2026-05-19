Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Бокс

В команді Усика спрогнозували план Верховена на бій з українцем, назвавши найбільшу загрозу

Денис Іваненко — 19 травня 2026, 14:02
В команді Усика спрогнозували план Верховена на бій з українцем, назвавши найбільшу загрозу
Усик і Верховен
Getty Images

Сергій Лапін поділився очікуваннями від майбутнього поєдинку Олександра Усика (24-0, 15 КО) проти Ріко Верховена.

Його слова передає Sky Sports.

Менеджер об'єднаного чемпіона світу вважає, що нідерландський кікбоксер спробує зі старту шокувати українця. Він очікує побачити агресію від суперника Усика з перших раундів.

"Верховен – фізично сильний і досвідчений боєць. Він аж ніяк не простий суперник. Він потужний панчер, для якого комфортно йти вперед і вступати в обміни. Але ми чітко розуміємо його стиль і сильні сторони. Справа не тільки в силі, а в рівнях, таймінгу та інтелекті на рингу.

Ми очікуємо, що він почне агресивно та спробує використовувати свою фізику. Але за свою кар'єру Олександр мав справу з куди складнішими викликами, ми будемо повністю готові до того, що Ріко запропонує", – сказав Лапін.

Також Сергій висловив упевненість, що Верховен не зможе здивувати Усика. Він переконаний, що українець буде готовий до незвичного стилю суперника, який не є класичним боксером. 

"Олександр дивився бої Ріко раніше, він знайомий з ним. Що стосується кікбоксингу, то в Олександра на початку кар'єри був певний досвід у цій дисципліні. Тож він розуміє її специфіку", – заявив менеджер.

Нагадаємо, що бій Усик – Верховен відбудеться 23 травня в Гізі. На кону стоятиме чемпіонський титул WBC.

Напередодні прогноз на цей поєдинок зробив Тоні Белью. Він зізнався, чи вірить в апсет, назвавши нідерландця проблемою для чинного короля хевівейту.

Читайте також :
Відео Фото Амбасадор благодійного фонду, який уже програвав українцю: цікаві факти про наступного суперника Усика
Олександр Усик Сергій Лапін Ріко Верховен

Сергій Лапін

Директор команди Усика назвав умову для проведення бою українця з непереможеним чемпіоном
У команді Усика розповіли про титули українця, які не стоять на кону бою проти Верховена: Рішення буде прийнято найближчим часом
У команді Усика заговорили про можливий бій проти ексчемпіона UFC
У команді Усика відреагували на інформацію про підписання контракту з Zuffa Boxing
Має сильний комерційний потенціал: Лапін – про бій Усика проти Кабаєла

Останні новини