В команді Усика спрогнозували план Верховена на бій з українцем, назвавши найбільшу загрозу

Сергій Лапін поділився очікуваннями від майбутнього поєдинку Олександра Усика (24-0, 15 КО) проти Ріко Верховена.

Його слова передає Sky Sports.

Менеджер об'єднаного чемпіона світу вважає, що нідерландський кікбоксер спробує зі старту шокувати українця. Він очікує побачити агресію від суперника Усика з перших раундів.

"Верховен – фізично сильний і досвідчений боєць. Він аж ніяк не простий суперник. Він потужний панчер, для якого комфортно йти вперед і вступати в обміни. Але ми чітко розуміємо його стиль і сильні сторони. Справа не тільки в силі, а в рівнях, таймінгу та інтелекті на рингу. Ми очікуємо, що він почне агресивно та спробує використовувати свою фізику. Але за свою кар'єру Олександр мав справу з куди складнішими викликами, ми будемо повністю готові до того, що Ріко запропонує", – сказав Лапін.

Також Сергій висловив упевненість, що Верховен не зможе здивувати Усика. Він переконаний, що українець буде готовий до незвичного стилю суперника, який не є класичним боксером.

"Олександр дивився бої Ріко раніше, він знайомий з ним. Що стосується кікбоксингу, то в Олександра на початку кар'єри був певний досвід у цій дисципліні. Тож він розуміє її специфіку", – заявив менеджер.

Нагадаємо, що бій Усик – Верховен відбудеться 23 травня в Гізі. На кону стоятиме чемпіонський титул WBC.

