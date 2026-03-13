Чемпіон Бокс

Я тут, щоб шокувати світ: Верховен – про бій з Усиком

Олександр Булава — 13 березня 2026, 17:50
Ріко Верховен
Getty Images

Нідерландець Ніко Верховен оцінив бій проти чемпіона WBC, WBA та IBF у надважкій вазі Олександра Усика (24-0, 15 КО).

Про це він розповів у коментарі DAZN.

"Найкраща перемога, яку я міг би здобути – це перемога за рішенням суддів після 12 раундів. Тому що тоді це означатиме, що Олександр Усик намагався зробити все протягом 12 раундів, і це просто не спрацювало.

Це не був би просто якийсь щасливий удар: "О, я його нокаутував! Так, це було круто!". Це не було б випадковістю. Ні, це означало б, що ми зробили все і виклалися на повну.

Я знаю, що всі налаштовані критично, але я тут, щоб шокувати світ", – заявив Верховен.

Бій з Усиком відбудеться 23 травня у Гізі, Єгипет. На кону стоятиме чемпіонський пояс WBC.

Відзначимо, що Верховен дебютував на боксерському профі-рингу у 2014-му, коли нокаутував у другому раунді угорця Яноша Фінферу. Натомість Усик у своєму крайньому бою достроково переміг британця Даніеля Дюбуа.

Напередодні з'явилася інформація, що український боксер розпочав тренувальний табір в Іспанії, де зазвичай готується до поєдинків. Боксер опублікував спільне заняття з Даніелем Лапіним, який 21 березня очолить вечір боксу від Usyk-17 Promotions.

