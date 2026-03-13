Я тут, щоб шокувати світ: Верховен – про бій з Усиком

Нідерландець Ніко Верховен оцінив бій проти чемпіона WBC, WBA та IBF у надважкій вазі Олександра Усика (24-0, 15 КО).

Про це він розповів у коментарі DAZN.

"Найкраща перемога, яку я міг би здобути – це перемога за рішенням суддів після 12 раундів. Тому що тоді це означатиме, що Олександр Усик намагався зробити все протягом 12 раундів, і це просто не спрацювало.

Це не був би просто якийсь щасливий удар: "О, я його нокаутував! Так, це було круто!". Це не було б випадковістю. Ні, це означало б, що ми зробили все і виклалися на повну.

Я знаю, що всі налаштовані критично, але я тут, щоб шокувати світ", – заявив Верховен.