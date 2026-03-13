Роман Щербатюк: За правилами ММА або кікбоксингу Верховен був би фаворитом

Наприкінці лютого стало відомо, що Олександр Усик проведе бій проти домінуючого чемпіона Ріко Верховена. Щоправда, нідерландець 12 років поспіль домінував в іншому бойовому виді спорту – кікбоксингу.

"Чемпіон" звернувся за ексклюзивним коментарем до Романа Щербатюка. Тріумфатор Всесвітніх ігор 2025 року, чемпіон світу 2025 року, багаторазовий переможець етапів Кубку світу вважає Олександра Усика фаворитом, але й відзначив кілька головних козирів майбутнього опонента українського боксера.

– Верховен проти Усика. Домінуюча сила кікбоксингу проти домінуючої сили боксу. Як оціниш шанси нідерландця за правилами боксу?

– Я думаю, що шанси Верховена проти Усика досить невисокі. Кікбоксинг хоч і споріднений вид спорту з боксом, але є зовсім іншим.

Інші тактики працюють, зовсім інше поєднання рухів, стійка – все абсолютно інше.

Тому думаю, що шанси Верховена невисокі.

– Якби бій був за правилами кіку чи хоча б ММА, то хто був би для тебе фаворитом?

– Такий бій мені було б цікавіше дивитися з точки зору спортивної інтриги. Тут в Усика не було б великої домінації, якби билися за правилами ММА, а тим більше – за правилами кікбоксингу.

За таких розкладів Верховен однозначно був би фаворитом, тому що він один із найсильніших кікбоксерів планети в суперважкій вазі. Це було б цікавіше дивитися.

Хоча Усик міг би здивувати. Він є дуже всебічно розвинутим спортсменом. У нього дуже відповідальне ставлення до своєї підготовки: він збирає команду фахівців, працює і на 100% викладається.

Мені здається, якби пройшло трохи більше часу, не один бій, а кілька за правилами ММА чи кікбоксингу, то Усик міг би конкурувати. А так, за іншими правилами, а не правилами боксу, Верховен був би фаворитом.

– Ти той, хто присвятив кікбоксингу велику частину життя. Рухи відточені до автоматизму. Тож і виникає питання: наскільки складно кікбоксеру стримувати себе від ударів ногами? У Верховена є два місяці – чи достатньо буде часу, щоб перебудуватися на чистий бокс?

– Ні, не виникає бажання бити ногами, коли ти працюєш руками. Ти усвідомлюєш, що ти робиш. Усвідомлюєш, за якими правилами ти боксуєш.

Часто, коли готуєшся до кікбоксингу, є окремі вправи, окремі завдання, окремі тренувальні дні, коли ми працюємо тільки руками. Відточуємо бокс, боксерську техніку.

Два місяці – невеликий період підготовки, але, враховуючи формат такого виставкового бою, як на мене, це не є дуже принциповим.

– Чи бачив бої Верховена? Якщо так, то що ти вважаєш його головним козирем?

– Головним козирем Верховена є потужні удари ногами (посміхається – прим.). Цим козирем він не зможе скористатися.

Він домінуючий важковаговик, дуже атлетичний, у нього солідна й хороша антропометрія.

Не варто забувати й про його інтелект. Він думає, аналізує, діє.

І в кікбоксингу одним із його козирів є наполегливість під час поєдинку. Він не дає супернику перепочити, постійно його напружує – і ударами, і тиском. Але тепер він буде без головного козиря.