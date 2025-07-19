Йому нема чого доводити, – Льюїс розповів, коли Усик мав завершити кар'єру

Колишній абсолютний чемпіон світу з боксу Леннокс Льюїс розповів про те, коли Олександр Усик мав завершити кар'єру.

Думку британця наводить ESPN.

Журналісти спочатку спитали, чи має українець повісити "рукавички на цвях" у разі перемоги над Дюбуа, на що Льюїс впевнено відповів "Так".

"Йому нема чого доводити. Він міг піти з боксу ще до реваншу, а тепер він дуже сильно ризикує.

Звісно, якщо він переможе, то це все буде виправдано – титул, на який Усик претендує, дуже великий.

Загалом, треба завжди мати план відступу. Якщо я відпрацюю протягом сімох років, то повинен його мати, а його план відступу – нова боротьба. Саме тому він входить у ту групу боксерів, де є Мухаммед Алі", – розповів Льюїс.

Нагадаємо, що поєдинок між боксерами за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі відбудеться в ніч з 19 на 20 липня.

Окрім Олександра Усика в межах вечора боксу змагатимуться ще два українці. Спочатку Владислав Сіренко протистоятиме Соломону Дакресу, а потім у андеркарді Даніель Лапін вийде в ринг з Льюїсом Едмондсоном.

Зауважимо, що Дюбуа прогнозовано виявився важчим за українського чемпіона, продемонструвавши понад 7 кг від ваги Усика.

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