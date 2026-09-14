У свій день народження: помер легендарний боксер, який двічі бився з Алі

12 вересня перестало битися серце п'ятиразового чемпіона Канади Джорджа Чувало.

Про це повідомляє BBC.

У цей день йому якраз виповнилося 89 років. За свою професійну кар'єру Чувало здобув 73 перемоги (64 – нокаутом), зазнав 18 поразок та двічі його поєдинки зводилися до мирових.

Свій останній двобій на профі-рингу провів у 1978-му році, коли переміг нокаутом у 3-му раунді Джорджа Джерома. Водночас найлегендарнішими є його два протистояння з Мухаммедом Алі. Перша їхня зустріч була у 1966-му та закінчилася перемогою Алі за рішенням суддів.

Вдруге боксери перетнулися між собою на одному рингу у 1972-му. І знову Мухаммед святкував звитягу за рішенням суддів. Також Чувало бився проти Джорджа Формана та Джо Фрейзера. Обидвом Джордж програв.

Відзначимо, що після боксерської кар'єри Чувало був спікером, виступаючи за просвіту щодо боротьби з наркотиками, а також розповідав про тему психічного здоров'я. Окрім цього, він був далі дещо дотичним до боксу. Його кілька разів запрошували коментувати боксерські поєдинки.

Раніше повідомлялося, що у віці 83 років помер колишній чемпіон світу в легкій вазі Ісмаель Лагуна.