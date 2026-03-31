Один з найбільших апсетів в історії: як піхотинець шокував світ, здолавши Мухаммеда Алі

53 роки тому Мухаммед Алі зазнав найбільш сенсаційної поразки у своїй кар'єрі. Він несподівано програв бійцю, який пізніше надихне на фільм самого Квентіна Тарантіно.

Йдеться про Кена Нортона, який став уособленням образу "Мандінго" на великому екрані. У 1975 році світ побачив провокаційну стрічку Діно Де Лаурентіса, де рабовласник у середині XIX століття намагається опанувати роль спортивного промоутера, виставляючи на жорстокі бої темношкірих невільників.

Саме цей американець виконав там головну роль бійця, що безжально нищить своїх опонентів. Квентін Тарантіно пізніше запозичив ім'я "Джанго" із класичного італійського вестерну, проте всю канву про "бої мандінго" він взяв саме з фільму за участю Кена.

Однак справжня слава, голлівудські гонорари та статус зірки прийшли до нього значно пізніше. А до поєдинку з Мухаммедом Алі він фактично був ноунеймом, який назавжди вписав дату 31 березня 1973 року в історію боксу, як один із найбільш шокуючих моментів у цьому виді спорту.

Це була не просто чергова перемога чи поразка, а справжнє випробування людської волі та стійкості. Той поєдинок змінив траєкторію кар'єри "Найвеличнішого" та гучно заявив про появу нового великого імені в боксі, з яким треба рахуватись.

Кен Нортон і Мухаммед Алі

У якому статусі бійці підходили до протистояння

На початку 1973 року Мухаммед Алі перебував на піку своєї медійної популярності. Після поразки від легендарного Джо Фрейзера він здобув десять перемог поспіль і готувався до реваншу з ним.

У якості розминки перед титульним боєм американець мав провести поєдинок із Кеном Нортоном – морським піхотинцем, який працював спаринг-партнером "Димлячого Джо". Той сам виховував сина та жив із ним на 100 доларів у тиждень і роздумував над пограбуванням магазину зі спиртними напоями.

"Нам завжди не вистачало грошей, їжі, одягу. Я залишав Кенні з кимось, поки сам тренувався, і спеціально затримувався якомога довше, бо знав – тоді вони його погодують. Багато хто був до нас страшенно добрим у той час", – згадував Нортон.

До битви проти головної зірки боксу він підходив із рекордом 29:1. Проте серед суперників Кена не було відомих імен.

Різницю статусів цих боксерів можна було б порівняти умовно з сучасним Олександром Усиком і Джермейном Франкліном, який напередодні без шансів поступився Мозесу Ітаумі. Проте за бій з Мухаммедом Алі американцю світив рекордний чек у кар'єрі й він збирався виграти будь-якою ціною, щоб змінити життя своє та дати краще майбутнє сину.

Алі не готувався до поєдинку серйозно. Замість виснажливих тренувань він проводив час у розмовах з журналістами, відвідував вечірки та займався благодійністю.

Мухаммед не поважав Нортона й не намагався це приховувати. На відкритому тренуванні він заявив, що Кен виглядає як звичайний аматор – через простий стиль боксу.

Поки Кен Нортон тренувався як одержимий, Алі фліртував із дівчатами, грав у гольф і спілкувався із зірками рівня Елвіса Преслі. Легендарний співак подарував Мухаммеду багато розшитий і прикрашений камінням халат із написом People's Choice – "Народний вибір", який той вдягнув на бій.

Отже, настав момент X й Алі у розкішному презенті вийшов у ринг проти людини, яка була вмотивованою та готовою до будь-якого розвитку подій. Попереду було те, в що не вірив ніхто, окрім морського піхотинця, який твердо вирішив, що не стане черговою жертвою, а буде битись до останнього.

Мухаммед Алі перед боєм проти Кена Нортона Getty Images

Як минула битва Алі – Нортон

Алі очевидно недооцінив колишнього морського піхотинця, який володів неймовірною мускулатурою та нестандартною технікою захисту "схрещені руки". Тренер андердога, Едді Фатч, детально вивчив стиль безперечного фаворита та розробив план, як нейтралізувати славнозвісний джеб Мухаммеда.

І вже з самого початку бій пішов не за сценарієм Алі. З перших секунд стало зрозуміло, що Нортон не боїться авторитету легенди.

Він постійно тиснув, збивав ритм суперника та завдавав важких ударів по корпусу, які досягали своєї цілі. Але головна драма розігралась у другому раунді.

Кен потужно влучив прямим ударом в обличчя Мухаммеда й той відчув різкий біль, але не подав виду. Згодом легенда заявляв, що Нортон зламав йому щелепу – кістка була роздроблена, а уламки пошкодили ясна, що викликало нестерпний біль при кожному русі та кожному наступному ударі.

Після цього була справжня "рубка", де зірковий фаворит не здавався з відкритою раною в роті, ковтаючи власну кров і намагаючись втекти від атак суперника. А Кен відчув, що може здійснити апсет і продовжував домінувати.

Його незвичний стиль дозволяв перехоплювати джеби Алі, він бив знизу та збоку, постійно тримаючи Мухаммеда в напрузі. "Найвеличніший" намагався танцювати на ринзі, як у старі добрі часи, але ноги підводили його через втому та біль.

Нортон же пробивав потужно – від грудей і живота, не піднімаючи руки перед ударом. Ще незручнішим було те, що Кен не йшов уперед з ударами, а хотів, щоб Алі бив першим, адже в цьому Мухаммед не був настільки хороший.

Андердог тиснув і змушував суперника кидати удари, щоб діставати у відповідь. Зріст і довжина рук допомагали йому, на фінти Алі він майже не реагував, на середній дистанції просто перебивав, до чого "Найвеличніший" просто не звик.

До середини бою Мухаммед адаптувався, зловив свою дистанцію на ногах, але в чемпіонських раундах Нортон знову почав домінувати, затискав Алі біля канатів і систематично пробивав захист фаворита.

Врешті-решт поєдинок тривав усі 12 регламентованих раундів. Судді роздільним рішенням оголосили перемогу Кена Нортона, після чого світ боксу заціпенів.

Практично непереможний образ Алі було зруйновано бійцем, якого до цього ніхто не сприймав серйозно. Він позбавив "Найвеличнішого" аури ментальної переваги над іншими важковаговиками, адже показав, що того можна не тільки перебити, а переграти його власною зброєю – таймінгом, джебом та атлетизмом.

Цей бій зробив Кена Нортона зіркою світового масштабу. Він довів, що стратегія та дисципліна можуть перемогти навіть найбільший талант, якщо той не готовий викладатись на повну.

Для Алі ж ця поразка стала холодним душем. Він зрозумів, що його час "легких прогулянок" минув, і для повернення титулу йому доведеться знову стати тим самим нещадним боксером, який знищував усіх до того.

Це була велика ніч боксу, коли людина зі сталі зустрілася з людиною з плоті та крові, і в той конкретний момент воля Нортона виявилася міцнішою за міф про непереможність Алі.

Пізніше Мухаммед віддав належне супернику. Він заявив, що ніхто йому не дав кращий бій.

"Кен Нортон найкращий, з ким я бився. Він кращий за Джо Фрейзера, Сонні Лістона, Джеррі Кваррі", – заявляв Алі.

Як склалась кар'єра Нортона після великого апсету

Цей бій став початком великої трилогії між боксерами. Хоча Алі пізніше виграв два наступні поєдинки, проте так і не зміг нокаутувати свого земляка в жодному з них.

До того ж чимало очевидців переконані, що у третьому бою Нортона пограбували судді. Багато експертів досі вважають, що Нортон був тим суперником, який знав секрет перемоги над "Найвеличнішим" краще за будь-кого іншого.

Згодом легендарний Джордж Форман також розхвалював Кена Нортона. Він заявляв, що у великій четвірці найкращих супертяжів свого покоління саме колишній піхотинець був номером 1.

"Нас було четверо найкращих... Мухаммеда любили найбільше. Але найкращим і найчеснішим був Нортон", – згадував Форман.

Подібну думку висловлював і Ларрі Голмс. Він називав Нортона найкращим суперником протягом своєї кар'єри.

"Тільки один боксер був сильнішим за Майка Тайсона та Мухаммеда Алі. Кенні Нортон дав мені найважчий бій", – констатував Голмс.

Вже після низки гучних перемог Кен Нортон побудував хорошу акторську кар'єру. Він навіть пройшов прослуховування в "Роккі" і, кажуть, що був затверджений студією, але в останній момент відмовився й на роль Кріда врешті-решт взяли Карла Везерса.

Загалом на профі-рингу американець провів 50 боїв, у яких здобув 42 перемоги. Він став врешті-решт чемпіоном світу та в ретроспективі його перемога над Мухаммедом Алі не виглядає настільки божевільною.

Проте 31 березня 1973 року вона мала саме таке сприйняття. А 15-й раунд його бою з Ларрі Голмсом досі вважається одним з найкращих за всю історію боксу.