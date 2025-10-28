Він не дав мені шансів: Вайт – про поразку від Ітауми

37-річний колишній володар тимчасового титулу чемпіона світу в надважкій вазі за версією WBC Ділліан Вайт (31-4, 21 КО) оцінив свою поразку від 20-річного проспекта Мозеса Ітауми (13-0, 11 КО).

Цитує боксера Seconds Out.

"Сталося, як сталося. Було кілька моментів, які пішли не так, але що вже поробиш. Це ж надважка вага, брате – мене піймали, і все. Такий бокс у хевівейті. Немає причин щось відбирати у Мозеса: хороший боєць, молодий проспект. На скільки років він молодший за мене? Лайно трапляється", - сказав він.

Також Вайт оцінив силу 20-річного боксера.

"Бій тривав недостатньо довго, щоб я міг оцінити його силу. Він був не таким швидким, як я очікував. Але коли вже влучив, то не дав мені шансів — просто сипав ударами один за одним. Я підвівся і був готовий продовжити, але рефері зупинив поєдинок, тому я нічого не міг вдіяти", – сказав Вайт.

Нагадаємо, поєдинок Вайта з Ітаумою завершився поразкою 37-річного ветерана у першому раунді.

Ділліан свій наступний бій проведе 13 грудня проти Дерека Чісори.