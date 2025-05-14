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Визначилась дата наступного поєдинку Вайта

Олександр Булава — 14 травня 2025, 20:18
Визначилась дата наступного поєдинку Вайта
Ділліан Вайт (крайній праворуч)
Instagram/dillianwhyte

Британський боксер надважкої ваги Ділліан Вайт (31-3, 21 КО) повернеться на ринг наступного місяця після відновлення від травми, яка призвела до скасування його бою проти Джо Джойса (16-4, 15 КО).

Про це повідомляє Sky Sports.

37-річний боксер свій наступний бій проведе 7 червня в андеркарді поєдинку Фабіо Вордлі та Джастіса Гані. Суперника британця наразі невідомий.

Ділліан востаннє виходив у ринг наприкінці 2024 року, коли переміг Ебенезера Теттеха. Нагадаємо, його бій з Джо Джойсом скасували через травму пальця.

Напередодні колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Тайсон Ф’юрі (34−2−1; 24 КО) здивував своєю формою після завершення кар'єри.

Ділліан Вайт

Ділліан Вайт

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