Визначилась дата наступного поєдинку Вайта

Британський боксер надважкої ваги Ділліан Вайт (31-3, 21 КО) повернеться на ринг наступного місяця після відновлення від травми, яка призвела до скасування його бою проти Джо Джойса (16-4, 15 КО).

Про це повідомляє Sky Sports.

37-річний боксер свій наступний бій проведе 7 червня в андеркарді поєдинку Фабіо Вордлі та Джастіса Гані. Суперника британця наразі невідомий.

Ділліан востаннє виходив у ринг наприкінці 2024 року, коли переміг Ебенезера Теттеха. Нагадаємо, його бій з Джо Джойсом скасували через травму пальця.

Напередодні колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Тайсон Ф’юрі (34−2−1; 24 КО) здивував своєю формою після завершення кар'єри.