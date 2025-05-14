Провів 12 раундів: Ф'юрі показав свою форму після завершення кар'єри

Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Тайсон Ф’юрі (34−2−1; 24 КО) здивував своєю формою після завершення кар'єри.

Про це боксер розповів в Instagram.

"Чудова робота сьогодні в залі – 12 раундів боксу", – написав Ф’юрі.

Після другої поразки від Усика Тайсон оголосив про завершення кар'єри.

Зазначимо, що у квітні 2022 року Ф'юрі вже оголошував про завершення кар'єри після бою з Ділліаном Вайтом, проте згодом британець повернувся до професійного боксу.

Раніше повідомлялося, що британець натякнув на можливе повернення заради третього бою з Олександром Усиком.