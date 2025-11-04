Він стане найкращим боксером за останні 20 років: Вайт – про важливість бою Усика з Вордлі

Британський боксер Ділліан Вайт оцінив потенційний бій між абсолютним чемпіоном світу в надважкій вазі Олександром Усиком і володарем тимчасового титулу WBO Фабіо Вордлі.

Цитує боксера Sky Sports.

"Усик, здається, не уникає жодного виклику. Він зустрічався з усіма найкращими бійцями. Якщо подивитися на останні 10 боїв Олександра, то це – найкращий боєць у важкій вазі, найкращий у світі, найкращий у гевівейті, знову найкращий у світі. Немає жодної причини, чому він не мав би битися з Фабіо.

Може статися, що на горизонті з’явиться якийсь великий бій для Усика, але як уболівальник і як людина, якою я його вважаю, не думаю, що він відмовиться від титулів. Думаю, він битиметься з Фабіо Вордлі.

Якщо він переможе Фабіо – це додасть цього хлопця до списку всіх, кого вже здолав, – це остаточно закріпить за ним статус найкращого боксера останніх 20 років.

Він бився з чемпіонами, претендентами, топ-претендентами, з представниками різних поколінь – і перемагав їх. Він здолав усіх бійців свого покоління, попереднього і навіть тих, хто прийшов після нього.

Я вважаю, що люди мали б давно віддати Вордлі належну повагу. Я побачив у ньому щось таке, що він сам почав помічати лише зараз, як і весь світ. Він просто продовжує перемагати всіх цих хлопців. Тих, хто мав би його знищити, а він легко їх розбиває.

Я думаю, що Фабіо стане чемпіоном світу, і не здивуюся, якщо він зрештою стане абсолютним чемпіоном світу", — заявив Вайт.