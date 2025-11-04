Він стане найкращим боксером за останні 20 років: Вайт – про важливість бою Усика з Вордлі
Британський боксер Ділліан Вайт оцінив потенційний бій між абсолютним чемпіоном світу в надважкій вазі Олександром Усиком і володарем тимчасового титулу WBO Фабіо Вордлі.
Цитує боксера Sky Sports.
"Усик, здається, не уникає жодного виклику. Він зустрічався з усіма найкращими бійцями. Якщо подивитися на останні 10 боїв Олександра, то це – найкращий боєць у важкій вазі, найкращий у світі, найкращий у гевівейті, знову найкращий у світі. Немає жодної причини, чому він не мав би битися з Фабіо.
Може статися, що на горизонті з’явиться якийсь великий бій для Усика, але як уболівальник і як людина, якою я його вважаю, не думаю, що він відмовиться від титулів. Думаю, він битиметься з Фабіо Вордлі.
Якщо він переможе Фабіо – це додасть цього хлопця до списку всіх, кого вже здолав, – це остаточно закріпить за ним статус найкращого боксера останніх 20 років.
Він бився з чемпіонами, претендентами, топ-претендентами, з представниками різних поколінь – і перемагав їх. Він здолав усіх бійців свого покоління, попереднього і навіть тих, хто прийшов після нього.
Я вважаю, що люди мали б давно віддати Вордлі належну повагу. Я побачив у ньому щось таке, що він сам почав помічати лише зараз, як і весь світ. Він просто продовжує перемагати всіх цих хлопців. Тих, хто мав би його знищити, а він легко їх розбиває.
Я думаю, що Фабіо стане чемпіоном світу, і не здивуюся, якщо він зрештою стане абсолютним чемпіоном світу", — заявив Вайт.
Нагадаємо, 25 жовтня Фабіо Вордлі нокаутував Джозефа Паркер та став обов’язковим претендентом на бій проти абсолютного чемпіона світу Олександра Усика.
Раніше Френк Воррен повідомляв, що сторони Усика та Вордлі ведуть перемовини.