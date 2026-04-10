Ф'юрі назвав фаворита у протистоянні Вайлдера з Ітаумою

Колишній чемпіон світу Тайсон Ф'юрі (34-2-1, 24 КО) відреагував на бажання Деонтея Вайлдера (45-4-1, 43 КО) провести бій проти Мозеса Ітауми (14-0, 12 КО).

Його слова передає Boxing News.

Британець заявив, що "Бронзовому бомбардувальнику" не варто виходити в ринг із зірковим проспектом. Він вважає, що в американця не буде жодних шансів на перемогу.

"Френку Воррену довелося б заплатити Вайлдеру чималі гроші – кілька мільйонів, щоб він погодився на бій з Ітаумою, і не з тих причин. Якщо ти вже заробив 40-50 мільйонів і витратив їх, то яка користь від ще двох мільйонів фунтів? Безглуздо. Отримати приниження від молодого хлопця перед усім світом, а гроші ти все одно витратиш. Це навіть не бій. Один боєць уже "розбитий на шматки", а інший – ні, один уже поза піком, а інший перебуває на піку форми", – сказав Фʼюрі.

Нагадаємо, що в останньому бою Деонтей Вайлдер роздільним рішенням суддів переміг Дерека Чісору. В тому поєдинку Мозес Ітаума прогнозував перемогу свого земляка, проте помилився.

Сам Тайсон Ф'юрі наступну битву проведе 11 квітня. Він у Лондоні буде битися проти Арсланбека Махмудова, з яких напередодні провів дуель поглядів.