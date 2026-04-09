Ф’юр та росіянин Махмудов провели битву поглядів

Колишній чемпіон світу Тайсон Ф'юрі (34-2-1, 24 КО) та росіянин Арсланбек Махмудов (21-2, 19 KO) провели битву поглядів.

Відео оприлюднив Ring Magazine у Твіттер (Х).

Бій між боксерами відбудеться 11 квітня в Лондоні.

Arslanbek Makhmudov lifts Tyson Fury off the floor



Це буде перший поєдинок для Тайсона після відновлення кар'єри боксера, яку він вчергове завершив після двох поспіль поразок від Олександра Усика у 2024-му.

Раніше Ф'юрі відреагував на заяву Олександра Усика про бажання побитися з ним у своєму прощальному поєдинку, провівши трилогію.