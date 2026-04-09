Чемпіон Бокс

Ф’юр та росіянин Махмудов провели битву поглядів

Олексій Мурзак — 9 квітня 2026, 22:59
Ф’юр та росіянин Махмудов провели битву поглядів
Getty Images

Колишній чемпіон світу Тайсон Ф'юрі (34-2-1, 24 КО) та росіянин Арсланбек Махмудов (21-2, 19 KO) провели битву поглядів.

Відео оприлюднив Ring Magazine у Твіттер (Х).

Бій між боксерами відбудеться 11 квітня в Лондоні.

Це буде перший поєдинок для Тайсона після відновлення кар'єри боксера, яку він вчергове завершив після двох поспіль поразок від Олександра Усика у 2024-му.

Раніше Ф'юрі відреагував на заяву Олександра Усика про бажання побитися з ним у своєму прощальному поєдинку, провівши трилогію.

Тайсон Ф'юрі

Тайсон Ф'юрі

Пішов він на***: Ф'юрі відреагував на бажання Усика провести трилогію
Гірн назвав наступного суперника Джошуа, анонсувавши британську битву з Ф'юрі
Я йду за перемогою, і ніхто нічого не може мені зробити: Махмудов – про битву проти Ф'юрі
Менеджер Ф'юрі розповів про британську битву проти Джошуа
Ф'юрі: Слід організувати бій з Джошуа якомога швидше

