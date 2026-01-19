The Ring не включив Усика у список номінантів на звання найкращого боксера 2025 року
Олександр Усик
Getty Images
Чемпіон WBC, WBA та IBF Олександр Усик (24-0, 15 КО) не потрапив у список номінантів на звання Боксер року-2025 за версією авторитетного журналу The Ring.
Друга щорічна церемонія нагородження The Ring Awards запланована на п'ятницю, 30 січня, в Нью-Йорку.
Номінанти на звання Боксер року-2025 від The Ring
- Чемпіон WBA, WBO та IBF у напівважкій вазі Дмитро Бівол (24-1, 12 КО)
- Колишній абсолютний чемпіон світу в трьох вагових категоріях Теренс Кроуфорд (42-0, 31 КО)
- Чемпіон WBC, WBA та WBO у другій найлегшій вазі Джессі Родрігес (23-0, 16 КО)
- Абсолютний чемпіон світу в другій легшій вазі Наоя Іноуе (32-0, 27 КО)
- Володар титулу WBO у надважкій вазі Фабіо Вордлі (20-0-1, 19 КО)
Раніше Усик очолив оновлений рейтинг P4P (найкращих боксерів незалежно від ваги) від ESPN, і, що цікаво, від того ж The Ring.
Нагадаємо, очікується, що наступний свій поєдинок Олександр проведе проти Деонтея Вайлдера – сторони продовжують вести переговори.