The Ring не включив Усика у список номінантів на звання найкращого боксера 2025 року

Олексій Мурзак — 19 січня 2026, 00:50
Олександр Усик
Чемпіон WBC, WBA та IBF Олександр Усик (24-0, 15 КО) не потрапив у список номінантів на звання Боксер року-2025 за версією авторитетного журналу The Ring.

Друга щорічна церемонія нагородження The Ring Awards запланована на п'ятницю, 30 січня, в Нью-Йорку.

Номінанти на звання Боксер року-2025 від The Ring

  • Чемпіон WBA, WBO та IBF у напівважкій вазі Дмитро Бівол (24-1, 12 КО)
  • Колишній абсолютний чемпіон світу в трьох вагових категоріях Теренс Кроуфорд (42-0, 31 КО)
  • Чемпіон WBC, WBA та WBO у другій найлегшій вазі Джессі Родрігес (23-0, 16 КО)
  • Абсолютний чемпіон світу в другій легшій вазі Наоя Іноуе (32-0, 27 КО)
  • Володар титулу WBO у надважкій вазі Фабіо Вордлі (20-0-1, 19 КО)

Раніше Усик очолив оновлений рейтинг P4P (найкращих боксерів незалежно від ваги) від ESPN, і, що цікаво, від того ж The Ring.

Нагадаємо, очікується, що наступний свій поєдинок Олександр проведе проти Деонтея Вайлдера – сторони продовжують вести переговори.

