Ломаченко погодився на бій з Джервонтою

Український чемпіон IBF та IBO у легкій вазі Василь Ломаченко (18-3, 12 КО) дав згоду на бій проти володаря титулу WBA Джервонти Девіса (30-0, 28 KO).

Про це повідомив промоутер Боб Арум у коментарі Sean Zittel.

"Сподіваюся, ми зможемо домовитися, щоб провести цей бій до кінця року. Я знаю, що Танк хоче цього бою, і Лома хоче цього бою. Отже, тепер питання узгодження умов.

Я не говорив з Ломаченком, але я говорив з Егісом Клімасом, його менеджером, який живе в Каліфорнії. Егіс сказав, що поговорив з Ломаченком й отримав добро.

Я не думаю, що вік має значення. Питання в тому, чи може Танк з його потужністю зрівнятися з набором навичок Ломаченка? Ось що робить цей бій захопливим. Танк не має навичок Ломаченка, але Ломаченко й близької не має тої сили, яку має Танк. Ось чому ви проводите ці бої", — сказав Арум.