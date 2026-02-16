Ван Дамм кинув виклик епатажному Джейку Полу

Жан-Клод Ван Дамм викликав на бій американського боксера та шоумена Джейка Пола.

Відповідну заяву він зробив на своїй сторінці в Instagram.

65-річний актор, який був професійним кікбоксером, сказав, що хоче побитись проти епатажного ютубера. Він навіть назвав правила, за якими можна провести поєдинок.

"Гей, Джейку, це Жан-Клод Ван Дамм. Влаштуймо бій. Справжній бій, звісно. Обіцяю тобі, що не битиму нижче пояса, тобто жодних лоу-кіків. Щоб я не зламав тобі коліно чи щиколотку. Це по-перше. По-друге, ти захищаєшся, і я теж. Давай поб'ємося. Я віддам 15% свого прибутку на благодійність. Ти можеш зробити так само, а якщо ні – це твоє рішення. І я змушу промоутера зробити те саме. Ось і все, коротке повідомлення. Правила: К-1 проти боксу, але без лоу-кіків і без ліктів. Я не зупинюся, поки ти не погодишся", – сказав актор.

Бельгієць додав, що налаштований серйозно. Він переконаний, що може здолати 29-річного американця.

"Що тобі втрачати? Ти вродливий, ти красунчик. Я не їжджу на Феррарі, я звичайний хлопець, який просто хоче надерти тобі зад. Усе просто. З великою повагою, але ти все одно підеш спати. До скорої зустрічі. Можемо влаштувати це під кінець Різдва, як подарунок на свята, якщо хочеш. Сподіваюся, ти будеш вільний. Дякую", – заявив Ван Дамм.

Зазначимо, що зірковий актор на професійному рівні в повноконтактному кікбоксингу провів 19 боїв у період з 1977 по 1982 рік. Його рекорд – 18 перемог (усі нокаутом) та одна поразка.

Нагадаємо, що Джейк Пол востаннє виходив на ринг у грудні 2025 року. Тоді він поступився нокаутом Ентоні Джошуа.

Загалом на профі-рингу американець провів 14 боїв. Він здобув 12 перемог, зокрема, й над Майком Тайсоном.