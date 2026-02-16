Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Бокс

Він дав мені бій на моїй території, – Вайлдер назвав найжорсткішого суперника у своїй кар'єрі

Денис Іваненко — 16 лютого 2026, 09:57
Він дав мені бій на моїй території, – Вайлдер назвав найжорсткішого суперника у своїй кар'єрі
Деонтей Вайлдер
Getty Images

Колишній чемпіон світу в надважкому дивізіоні Деонтей Вайлдер назвав боксера, який був найжорсткішим серед усіх його суперників.

Про це він розповів у коментарі для talkSPORT. 

"Бронзовий бомбардувальник" несподівано виділив не Тайсона Ф'юрі чи ще когось, кому програв. Він заявив, що найскладнішим опонентом у його кар'єрі був французький боєць Жоан Дюапа.

"Можливо, це вас здивує, але найскладнішим суперником, який бив мене найсильніше, був француз Жоан Дюапа. Я пам'ятаю, що він був дуже стійким, він дав мені бій на моїй території. Пам'ятаю, як він вдарив мене джебом, і я подумав: "От лайно, я не можу приймати багато таких ударів, або ж у моєму рідному місті відбудеться апсет".

Тоді я почав збиратися та врешті-решт зупинив його, але він все одно завершив бій на ногах, жорсткий засранець. Він один із тих, хто бив мене, і я все ще пам'ятаю наслідки його ударів. Він був жорсткішим за всіх інших, це абсолютна правда", – сказав Вайлдер

Зазначимо, що їх очне протистояння відбулось у 2015 році. Тоді Вайлдер переміг Дюапа технічним нокаутом в 11 раунді.

Огляд бою Вайлдер – Дюапа

Нагадаємо, що наступним суперником Деонтея Вайлдера стане Дерек Чісора. Їх битва відбудеться 4 квітня 2026 року на арені "О2" у Лондоні та стане ювілейною 50-ю для обох боксерів.

Читайте також :
Відео Аджагба здолав ексчемпіона світу Мартіна в івенті від Zuffa Boxing
Деонтей Вайлдер

Деонтей Вайлдер

Фаніян – про потенційну битву Усика проти Вайлдера: Багато років тримав хевівейт у страху
Ф'юрі назвав двох найбільших панчерів в історії
Чісора – про звинувачення Ф'юрі у шахрайстві: Я йому вірю
Має проблеми з психічним здоров’ям: Ф'юрі зробив несподівану заяву про Вайлдера
Для нас це кінець, – Чісора зізнався, чи стане бій проти Вайлдера останнім у його кар'єрі

Останні новини