Він дав мені бій на моїй території, – Вайлдер назвав найжорсткішого суперника у своїй кар'єрі

Колишній чемпіон світу в надважкому дивізіоні Деонтей Вайлдер назвав боксера, який був найжорсткішим серед усіх його суперників.

Про це він розповів у коментарі для talkSPORT.

"Бронзовий бомбардувальник" несподівано виділив не Тайсона Ф'юрі чи ще когось, кому програв. Він заявив, що найскладнішим опонентом у його кар'єрі був французький боєць Жоан Дюапа.

"Можливо, це вас здивує, але найскладнішим суперником, який бив мене найсильніше, був француз Жоан Дюапа. Я пам'ятаю, що він був дуже стійким, він дав мені бій на моїй території. Пам'ятаю, як він вдарив мене джебом, і я подумав: "От лайно, я не можу приймати багато таких ударів, або ж у моєму рідному місті відбудеться апсет". Тоді я почав збиратися та врешті-решт зупинив його, але він все одно завершив бій на ногах, жорсткий засранець. Він один із тих, хто бив мене, і я все ще пам'ятаю наслідки його ударів. Він був жорсткішим за всіх інших, це абсолютна правда", – сказав Вайлдер

Зазначимо, що їх очне протистояння відбулось у 2015 році. Тоді Вайлдер переміг Дюапа технічним нокаутом в 11 раунді.

Огляд бою Вайлдер – Дюапа

Нагадаємо, що наступним суперником Деонтея Вайлдера стане Дерек Чісора. Їх битва відбудеться 4 квітня 2026 року на арені "О2" у Лондоні та стане ювілейною 50-ю для обох боксерів.