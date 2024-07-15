Валлін дав пораду Ф'юрі перед реваншем з Усиком
Шведський боксер суперважкої ваги Отто Валлін (26-2, 14 KO) вважає, що Тайсону Ф'юрі (34-1-1, 24 КО) потрібно тримати дистанцію у реванші проти володаря титулів WBC, WBA, WBO та IBO Олександра Усика (22-0, 14 КО).
Цитує Валліна talkSPORT.
"Це важкий бій. Просто подивившись на Ф'юрі — він великий хлопець, тому йому потрібно буде тримати Усика якомога далі від себе і перебоксувати його.
Він повинен тримати його якомога далі, але Усик — дуже хороший боєць. Те, як він минулого разу завдав шкоди Тайсону, було вражаючим. Менший хлопець, який піднявся з важкої ваги, завдав Ф'юрі такої шкоди й майже нокаутував його.
Ф'юрі повинен бути дуже розумним і тримати його трохи далі від себе, використовувати свої довгі руки, а коли він підійде близько, зв'язати його і спертися на нього. Але минулого разу він намагався його утримати, Усик вирвався і просто продовжував бити", — сказав Валлін.
Бій-реванш між Усиком та Ф'юрі відбудеться 21 грудня 2024 року.
Напередодні Олександр оголосив, що "дарує" титул IBF, щоб він стояв на кону поєдинку Джошуа — Дюбуа. Відтак українець втратив статус абсолютного чемпіона світу, а Даніель став повноцінним чемпіоном IBF.