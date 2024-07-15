Валлін дав пораду Ф'юрі перед реваншем з Усиком

Шведський боксер суперважкої ваги Отто Валлін (26-2, 14 KO) вважає, що Тайсону Ф'юрі (34-1-1, 24 КО) потрібно тримати дистанцію у реванші проти володаря титулів WBC, WBA, WBO та IBO Олександра Усика (22-0, 14 КО).

Цитує Валліна talkSPORT.

"Це важкий бій. Просто подивившись на Ф'юрі — він великий хлопець, тому йому потрібно буде тримати Усика якомога далі від себе і перебоксувати його.

Він повинен тримати його якомога далі, але Усик — дуже хороший боєць. Те, як він минулого разу завдав шкоди Тайсону, було вражаючим. Менший хлопець, який піднявся з важкої ваги, завдав Ф'юрі такої шкоди й майже нокаутував його.

Ф'юрі повинен бути дуже розумним і тримати його трохи далі від себе, використовувати свої довгі руки, а коли він підійде близько, зв'язати його і спертися на нього. Але минулого разу він намагався його утримати, Усик вирвався і просто продовжував бити", — сказав Валлін.