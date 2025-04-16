Український ексчемпіон світу: Дюбуа став краще, але Усик все одно переможе

Колишній чемпіон світу, а нині тренер В’ячеслав Сенченко вважає, що Олександр Усик (23-0, 14 КО) знову переможе Даніеля Дюбуа (22-2, 21 КО). Він відмітив, що британець став краще, але українець збереже титули.

Про це Сенченко сказав в інтерв'ю РБК-Україна.

"Ну звісно я вважаю, що Усик виграє. Думаю, що британець став дещо кращим, але не настільки, щоб перемогти Усика і я впевнений, що Саша його знову розбере. Думаю йому вдасться втримати пояси. Можливо, у нього мета – піти непереможним, адже це мало кому вдавалося. Мабуть, він проведе 1-2 бої, знову стане абсолютним чемпіоном і завершить карʼєру", – сказав Сенченко.

Нагадаємо, видання The Ring повідомило, що боксери домовилися про другий бій. Поєдинок заплановано на 12 липня.

Зазначимо, що Усик та Дюбуа провели перший бій в серпні 2023 року. Олександр здобув перемогу нокаутом у 9 раунді.

Дюбуа у лютому знявся зі свого поєдинку проти Джозефа Паркера. Очікувалось, що переможець цього бою стане наступним суперником Усика.

Раніше Усик звернувся до WBO із проханням відтермінувати бій з Паркером через бажання битись із Дюбуа.