Денис на тому рівні, де не може бути слабких суперників: Сенченко – про наступний бій Берінчика

Колишній боксер, а нині тренер В'ячеслав Сенченко в ексклюзивному коментарі "Чемпіону" поділився думкою щодо наступного бою Дениса Берінчика (19-1, 9 КО).

Український боксер повернеться на ринг 29 серпня 2026 року в андеркарді поєдинку Мозес Ітаума – Філіп Хргович. Вечір боксу прийме лондонська арена "O2". Його суперником буде британець Сем Ноукс.

Наставник оцінив ризик Берінчика, який на довгоочікуваний двобій обрав небезпечного нокаутера.

"Звісно, ризиковано. Але Денис на тому рівні, де не може бути слабких суперників. Якщо він хоче бій за титул чемпіона світу, то повинен боксувати з найсильнішими", – заявив Сенченко.

Також коуч розповів, чи зможуть прихильники боксу побачити у рингу 29 серпня старого та доброго Берінчика.

"Все буде залежати від підготовки, яку він пройшов до бою. Водночас потрібно уникнути травм, щоб нічого йому не заважало. Якщо ж все буде добре, тоді ми зможемо побачити повернення Дениса. Це буде яскравий бій", – відповів тренер.

29 серпня 2026 року Денис вперше з лютого 2025-го, коли він програв нокаутом Кейшону Девісу, повернеться на ринг. Чемпіон світу за версією WBO у першій напівсередній вазі Шакур Стівенсон спрогнозував переможця бою Берінчик – Ноукс.