Сенченко: Вітаю Ломаченка з перемогою, бо він українець

Колишній чемпіон світу з боксу В’ячелсав Сенченко вважає, що Василь Ломачено є представником України на міжнародній арені — навіть попри те, що його позиція щодо війни обурює багатьох українців.

Слова Сенченка цитує Tribuna.com.

"Так, звичайно мені, як і всім українцям, хотілося б почути від чемпіона слова підтримки України. Ну, можливо, він, як каже Аліна Шатернікова, багато допомагає, тому, можливо, його особисте ставлення – це допомога ділом, а не словом.

Як би там не було, він українець і виходить з прапором України, тому я вітаю його з перемогою", – сказав Сенченко.

Після перемоги в чемпіонському поєдинку з Джорджем Камбососом Ломаченко не сказав жодного слова про війну в Україні. Володар тимчасового титулу WBC Сергій Богачук не розуміє, чому Василь продовжує мовчанку.