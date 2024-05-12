Василь знову мовчить: Богачук пред’явив Ломаченку за мовчання про Україну

Тимчасовий чемпіон WBC у першій середній вазі Сергій Богачук (24-1, 23 КО) не розуміє, чому Василь Ломаченко (18-3, 12 КО) нічого не сказав про війну в Україні у своїй промові після перемоги над Джорджем Камбососом (21-3, 10 КО).

Невдоволенням позицією Ломаченка (а точніше її відсутністю) Сергій висловив у коментарі для Sport.ua.

"Ломаченко класно провів бій. Просто зводив Камбососа у школу і показав крутий бій. В цілому, результатом я не здивований, тому що все так і мало бути.

Мені незрозуміло тільки одне – чому Василь знову мовчить про Україну? Можливо, не побачив, але начебто знову не було сказано ні слова", - сказав Богачук.

Після бою Ломаченко традиційно звернувся до Бога, а також висловив подяку команді суперника, в якій були "представники російської школи боксу".