Атлетична комісія пояснила скандальне рішення під час бою Джервонти з Роучем

В Атлетичній комісії штату Нью-Йорк роз'яснили скандальний епізод в бою між американським чемпіоном WBA в легкій вазі Джервонтою Девісом (30-0-1, 28 КО) та його земляком Ламонтом Роучем (25-1-2, 10 КО), коли не зарахували нокдаун.

Про це повідомляє ESPN.

Під час дев'ятого раунду Джервонта пропустив удар суперника та став на коліно, рефері розпочав відрахунок, проте зупинився після трьох та не зарахував нокдаун.

"Під час даного раунду, після запиту комісії про відтворення відео, виникла технічна проблема, яка не дозволила комісії отримати його протягом відведеного для перегляду часу. Тому було прийнято рішення рефері й бій продовжився. Комісія прагне зберегти цілісність бойових видів спорту і прагне працювати з усіма промоутерськими та продюсерськими командами – від імені спортсменів, офіційних осіб та вболівальників – для забезпечення того, щоб у майбутньому не виникало технічних проблем, які перешкоджають наданню миттєвих повторів з рингу офіційним особам комісії, коли це необхідно", – йдеться в заяві речниці комісії.

На сайті "Чемпіон" є відеоогляд бою між Джервонтою Девісом та Ламонтом Роучем.

Раніше американський промоутер Лу Ді Белла прокоментував підсумки двобою між співвітчизниками.