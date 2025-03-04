Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Бокс

Атлетична комісія пояснила скандальне рішення під час бою Джервонти з Роучем

Олександр Булава — 4 березня 2025, 18:21
Атлетична комісія пояснила скандальне рішення під час бою Джервонти з Роучем
Скриншот із трансляції

В Атлетичній комісії штату Нью-Йорк роз'яснили скандальний епізод в бою між американським чемпіоном WBA в легкій вазі Джервонтою Девісом (30-0-1, 28 КО) та його земляком Ламонтом Роучем (25-1-2, 10 КО), коли не зарахували нокдаун.

Про це повідомляє ESPN.

Під час дев'ятого раунду Джервонта пропустив удар суперника та став на коліно, рефері розпочав відрахунок, проте зупинився після трьох та не зарахував нокдаун.

"Під час даного раунду, після запиту комісії про відтворення відео, виникла технічна проблема, яка не дозволила комісії отримати його протягом відведеного для перегляду часу. Тому було прийнято рішення рефері й бій продовжився.

Комісія прагне зберегти цілісність бойових видів спорту і прагне працювати з усіма промоутерськими та продюсерськими командами – від імені спортсменів, офіційних осіб та вболівальників – для забезпечення того, щоб у майбутньому не виникало технічних проблем, які перешкоджають наданню миттєвих повторів з рингу офіційним особам комісії, коли це необхідно", – йдеться в заяві речниці комісії.

На сайті "Чемпіон" є відеоогляд бою між Джервонтою Девісом та Ламонтом Роучем.

Раніше американський промоутер Лу Ді Белла прокоментував підсумки двобою між співвітчизниками.

Джервонта Девіс Ламонт Роуч

Джервонта Девіс

Колишній суперник Усика пояснив, чому розчарований боєм Девіс – Роуч
Нокаутую обох: кривдник Берінчика про бій Девіс – Роуч
Девіс розглядає можливість провести бій з Ломаченком
Джервонта хоче негайного реваншу з Роучем
Цей бій не буде наступним: Джервонта – про реванш із Роучем

Останні новини